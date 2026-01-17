Укр Рус
Экономика Новости экономики Еще 60 миллионов евро для Украины: куда направят новую помощь от Германии
17 января, 18:08
2

Еще 60 миллионов евро для Украины: куда направят новую помощь от Германии

Анастасия Безейко
Основні тези
  • Германия выделила 60 миллионов евро на поддержку Украины поддержку Украины.
  • Эта помощь направлена на укрепление систем отопления и теплоснабжения – с акцентом на прифронтовые регионы.

Из-за постоянных российских обстрелов и морозов энергосистема Украины переживает сложный период. На фоне этого Германия объявила о выделении 60 миллионов евро.

Что известно о помощи от Германии?

Средства направят на зимнюю и энергетическую поддержку Украины. Детали сообщил в сети Х министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу, 16 января, передает 24 Канал.

Смотрите также Почему в Киеве хуже со светом, чем в других городах: эксперт объяснил причины энергетического коллапса

По словам Сибиги, новую помощь от Германии направят на укрепление систем отопления и теплоснабжения Украины – с акцентом на прифронтовые регионы.

Эта помощь позволит обеспечить нашим гражданам тепло и защиту... Мы ценим неизменную солидарность Германии,
– добавил дипломат.

Напомним, для поддержки в улучшении энергетической ситуации Украина созывает "Энергетический Рамштайн". По поручению Владимира Зеленского МИД ведет переговоры со всеми партнерами о дополнительных взносах.

Обратите внимание! Накануне министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о выделении Украине 400 миллионов долларов – на поддержку насущных потребностей этой зимой.

Какая ситуация в энергосистеме сейчас?

  • В субботу, 17 января, из-за сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Кроме того, кое-где действуют графики почасовых отключений света вместе с ограничениями мощности для промышленных потребителей.

  • В эфире 24 Канала председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил цель вражеских атак по критической инфраструктуре. Россия якобы не смогла достичь желаемого на фронте, поэтому перешла к стратегии тотальной войны на истощение, пытаясь спровоцировать гуманитарный кризис. "Все это в комплексе направлено на украинца, на человека", – добавил эксперт.