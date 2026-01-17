Еще 60 миллионов евро для Украины: куда направят новую помощь от Германии
- Германия выделила 60 миллионов евро на поддержку Украины поддержку Украины.
- Эта помощь направлена на укрепление систем отопления и теплоснабжения – с акцентом на прифронтовые регионы.
Из-за постоянных российских обстрелов и морозов энергосистема Украины переживает сложный период. На фоне этого Германия объявила о выделении 60 миллионов евро.
Что известно о помощи от Германии?
Средства направят на зимнюю и энергетическую поддержку Украины. Детали сообщил в сети Х министр иностранных дел Андрей Сибига в пятницу, 16 января, передает 24 Канал.
По словам Сибиги, новую помощь от Германии направят на укрепление систем отопления и теплоснабжения Украины – с акцентом на прифронтовые регионы.
Эта помощь позволит обеспечить нашим гражданам тепло и защиту... Мы ценим неизменную солидарность Германии,
– добавил дипломат.
Напомним, для поддержки в улучшении энергетической ситуации Украина созывает "Энергетический Рамштайн". По поручению Владимира Зеленского МИД ведет переговоры со всеми партнерами о дополнительных взносах.
Обратите внимание! Накануне министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о выделении Украине 400 миллионов долларов – на поддержку насущных потребностей этой зимой.
Какая ситуация в энергосистеме сейчас?
В субботу, 17 января, из-за сложной ситуации в энергосистеме в нескольких регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Кроме того, кое-где действуют графики почасовых отключений света вместе с ограничениями мощности для промышленных потребителей.
В эфире 24 Канала председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан объяснил цель вражеских атак по критической инфраструктуре. Россия якобы не смогла достичь желаемого на фронте, поэтому перешла к стратегии тотальной войны на истощение, пытаясь спровоцировать гуманитарный кризис. "Все это в комплексе направлено на украинца, на человека", – добавил эксперт.