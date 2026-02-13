На энергетику и оружие: Украина продолжает получать помощь от разных государств
- Китай предоставил Украине пакет энергетической помощи, а Андрей Сибига обсудил с китайским министром мирные усилия и роль Китая в прекращении войны.
- Швеция выделяет 100 миллионов долларов в рамках программы PURL.
Андрей Сибига провел двусторонние переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И. Они состоялись в немецком городе Мюнхен.
Какую помощь предоставил Украине Китай?
Так Пекин предоставил Киеву пакет энергетической помощи, о чем сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
В Мюнхене я имел содержательную и продуктивную встречу с главой МИД Китая Ван И. Мы сосредоточились на путях развития взаимовыгодной торговли и двусторонних связей на основе взаимного уважения к территориальной целостности. Я подтвердил заинтересованность Украины в контактах с Китаем на самом высоком уровне.
Сибига отметил, что обсудил мирные усилия и важную роль Китая в содействии прекращению войны. В частности министр проинформировал своего китайского коллегу о:
- ситуацию на фронте;
- российских атаках на энергетическую систему;
- убытках, нанесенных китайским компаниям в результате российских ударов.
Я благодарен за решение Пекина предоставить Украине дополнительный пакет гуманитарной энергетической помощи,
– сказал Андрей Сибига.
Обратите внимание! Он также пригласил министра Ван И посетить Украину и поблагодарил за приглашение посетить Китай.
Кто внес вклад в рамках программы PURL?
В то же время Швеция выделяет 100 миллионов долларов США в рамках программы PURL. Об этом говорится на сайте правительства страны.
Вместе с Нидерландами, Норвегией и Великобританией, Швеция будет финансировать общий пакет поддержки на общую сумму 500 миллионов долларов США, который направлен на усиление оборонных возможностей Украины.
Противовоздушная оборона и боеприпасы являются критически важными, чтобы Украина могла защищаться от продолжающихся атак России. Вместе с нашими союзниками и партнерами мы посылаем четкий сигнал, который демонстрирует нашу общую приверженность миру и безопасности в Европ,
– сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Это уже третий раз, когда Швеция делает вклад в PURL. В частности ранее страна:
- предоставила 275 миллионов долларов США для пакета поддержки вместе с Данией и Норвегией;
- предоставила 60 миллионов долларов США для пакета поддержки вместе с другими скандинавскими и балтийскими странами.
Важно! Швеция предоставила в целом 435 миллионов долларов США финансовой поддержки для PURL.
Что еще следует знать о помощи Украине?
Япония также присоединится к программе PURL для закупки оружия для Украины. Страна официально объявит о своем участии в ближайшее время, но уже проинформировала о своих планах некоторые страны НАТО и Украину в частности. Сумма взноса пока не разглашается.
За 6 месяцев от старта программы в целом собрали 4,5 миллиарда долларов. Больше всего денежной помощи для Украины собрали Германия, Нидерланды и Норвегия.