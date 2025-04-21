Украинцы могут получать ежемесячно 500 гривен на оплату коммуналки
- В Днепре введена выплата денежной помощи на оплату коммунальных услуг коммунальных услуг для семей с детьми с инвалидностью и лиц с инвалидностью I и II группы.
- Помощь составляет 500 гривен с апреля по октябрь и 700 гривен с ноября по март, оформление происходит ежегодно в январе через управление соцзащиты населения.
В одном из регионов введена целевая денежная помощь на оплату коммунальных услуг. Она предусмотрена для отдельной категории украинцев.
Кто сможет получить деньги на оплату коммунальных услуг
В Днепре введена выплата денежной помощи для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги. Эта финансовая поддержка предусмотрена для отдельных категорий семей, передает 24 Канал со ссылкой на Департамент социальной политики.
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А именно речь идет о:
- семьях, в которых воспитываются дети с инвалидностью;
- люди с инвалидностью I группы (с нарушениями зрения, психическими заболеваниями, нарушениями опорно-двигательного аппарата или с инвалидностью с детства);
- лица с инвалидностью II группы, которые имеют такой статус с детства.
Какой размер помощи на оплату коммуналкиЕжемесячная денежная помощь предоставляется на каждого члена семьи с инвалидностью и зависит от сезона: в период с апреля по октябрь ее размер составляет 500 гривен, а с ноября по март уже 700 гривен.
Как получить помощь на оплату ЖКУ
Оформлять помощь нужно ежегодно в январе. Для получения помощи на оплату коммунальных услуг следует обратиться в управление соцзащиты населения, заполнить заявление и предоставить необходимый пакет документов:
- копию паспорта (или ID-карты) лица с инвалидностью или свидетельство о рождении ребенка с инвалидностью;
- справку о составе семьи;
- медицинские заключения или справку МСЭК;
- а также лицевой счет на оплату ЖКУ.
Важно! Финансовая помощь поступает в безналичной форме и перечисляется непосредственно коммунальным предприятиям города через департамент социальной политики.