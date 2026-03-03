Помощь увеличили в 2 раза: сколько выплачивают на погребение в 2026 году

В этом году выплата на погребение застрахованных лиц выросла до 8,5 тысячи гривен. На помощь имеют право и бывшие пенсионеры с гражданской и военной выплатами, однако по разным условиям.

Какую сумму помощи выплачивают на погребение застрахованного лица в 2026 году?

О том, на сколько увеличили выплату, говорится на ресурсе Дебет-Кредит.

По постановлению Пенсионного Фонда размер пособия на погребение застрахованного лица или лица, которое находилось на его содержании сейчас составляет 8,5 тысячи гривен.

Заметьте! С 2017 года размер выплаты был неизменным и составлял 4 100 гривен.

Помощь зависит от показателя прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (с 2017 года он вырос в 1,89 раза, до 2 361 гривны). Если учитывать Госбюджет 2026 года, показатель вырос в 2,08 раза и увеличился с 1 247 гривен до 2 595 гривен.

Собственно, из-за повышения прожиточного минимума есть необходимость увеличить пособие на погребение.

Если выплату с 2017 года (4 100 гривен) умножить на коэффициент роста прожиточного минимума (2,08) – получим 8 500 гривен обновленного размера помощи.

Какую сумму выплачивают на погребение пенсионера?

Как сообщает ПФУ, размер пособия на погребение определяется в соответствии с законами.

Например, если пенсионер получал пенсию согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", другими словами – гражданскую выплату, то помощь выплачивается в размере двухмесячной пенсии.

Если же умерший получал выплату по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", то есть военную пенсию – помощь выплатят в размере трех пенсий.

Обратите внимание! Трехмесячный размер помощи не может превышать 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 января 2026 года показатель составляет 3 328 гривен). Другими словами – для тех, кто получал военную пенсию, размер пособия на погребение не может превысить 16 640 гривен (5 × 3 328 гривен).

Чтобы получить помощь на погребение, нужно подать следующие документы:

паспорт и идентификационный код;

заявление о выплате пособия на погребение (заполняется во время приема);

выписку или справку о смерти пенсионера;

свидетельство о смерти;

реквизиты банковского счета.

О чем еще стоит знать от Пенсионного Фонда?

В марте размер субсидии останется неизменным, ведь помощь рассчитывают один раз на весь отопительный сезон.

В частности для начисления льгот учитывают уровень пенсии. Для отопительного сезона 205 – 2026 годов принимали во внимание размер выплат за август 2025 года.

В то же время в фонде предупредили, что для пенсионеров, работающих, мартовская индексация состоится позже. Ее не отменяют полностью, однако проведут позже. Так, работающие пенсионеры могут ожидать перерасчет ежемесячных выплат чуть позже.