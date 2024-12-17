Кто из украинцев может получить помощь на решение социально-бытовых вопросов

17 декабря 2024, 14:28
Читати новину українською
Автор: Дарья Подвышенная

Украинские военные имеют право на получение финансовой помощи для решения социально-бытовых нужд. Сумма выплат соответствует месячному денежному обеспечению военнослужащего.

Когда военным предоставляются средства на социально-бытовые вопросы

Военнослужащие Вооруженных сил Украины могут получать такие выплаты для решения своих социальных и бытовых вопросов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Читайте также Какую помощь будут получать многодетные семьи в 2025 году

Помощь для решения социально-бытовых вопросов предоставляется в нескольких случаях, среди которых:

  • смерть жены (мужа), детей или родителей военнослужащего;
  • ранение, контузия, инвалидность, вызванная ранением или контузией;
  • ухудшение здоровья военнослужащего или развитие различных заболеваний;
  • необходимость протезирования, трансплантации органов и тому подобное.

Обратите внимание! Эта материальная помощь предоставляется в размере месячного денежного обеспечения.

Какие льготы имеют военнослужащие

Военнослужащие в Украине имеют ряд льгот, которые доступны не только участникам боевых действий, но и ветеранам войны и членам семей погибших. Эти льготы определяются Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

В перечень льгот входят:

  • управление многоквартирными домами;
  • поставки и распределение природного газа, электрической энергии, горячей воды, тепловой энергии для отопления;
  • централизованное водоснабжение и водоотвод;
  • вывоз мусора;
  • приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Льготы для военнослужащих предоставляются в зависимости от статуса лица.

  • Участники боевых действий и участники Революции достоинства получают скидку 75% на жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм.
  • Участники войны имеют 50% скидку на коммунальные услуги.
  • Лица с инвалидностью вследствие войны получают 100% скидки.
  • Члены семей погибших имеют 50% скидки на коммунальные услуги.