Австрия оказывает помощь для Украины: Киев получит миллионы евро и важное оборудование

Австрия передает Украине новую помощь. Речь идет о девяти мощных из земли Зальцбург трансформаторов и газовое оборудование для "Укртрансгаза".

Какую помощь предоставит Украине Австрия?

Также страна предоставляет оборудование выведенных из эксплуатации электростанций, о чем сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига на пресс-конференции в Киеве.

Читайте также Канада и Украина углубляют стратегическое партнерство: какое соглашение подписали стороны

Он рассказал, что украинские специалисты уже осматривают оборудование. В частности они определяют перечень технически-совместимого оборудования и логистику доставки.

Также министр добавил, что Австрия предоставила Украине 3,5 миллиона евро через механизмы фонда поддержки энергетики, МККК, ЧХ, ЮНИСЕФ и ООН.

Андрей Сибига поблагодарил Австрию за помощь в преодолении последствий регулярных ударов россиян.

В частности в Министерстве иностранных дел ранее сообщали, что Сибига поздравил в Киеве Беату Майнль-Райзингер, федерального министра европейских и международных дел Австрии. В пятницу, 20 февраля, она находится с официальным визитом в столице.

Добро пожаловать в Киев, госпожа министр! Австрия – наш настоящий друг и партнер, который демонстрирует, что нейтралитет – это не равнодушие,

– отметил украинский министр.

Заметьте! Сибига сообщил, что благодарен Австрии и лично госпоже Беате за лидерство и надеется на плодотворные переговоры, направленные на развитие украинско-австрийского партнерства.

Какую еще помощь получала Украина?