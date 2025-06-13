13 июня, 12:58
Деньги есть: Шмыгаль рассказал, какую помощь получила Украина
Основні тези
- Украина получила 1 миллиард евро от ЕС в рамках инициативы ERA.
- В рамках ERA Украина уже получила 7 миллиардов евро от ЕС.
Украина продолжает получать помощь за счет замороженных российских активов. Речь идет о реализации инициативы ERA.
Оказывает ли ЕС помощь Украине сейчас
ЕС передал Украине 1 миллиард евро в рамках этой инициативы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.
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Привлеченные средства направим на ключевые расходы государственного бюджета. Спасибо нашим партнерам за последовательную и надежную поддержку. Вместе заставим агрессора заплатить за все нанесенные Украине убытки.
Шмыгаль отметил, что в рамках ERA Украина уже получила от ЕС 7 миллиардов евро. Указанный транш стал пятым.