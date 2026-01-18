Финляндия подготовила новый пакет помощи для Украины: стоимость составляет миллионы евро

Финляндия предоставляет Украине 31-й пакет оборонной помощи. Соответствующее решение президент страны принял по представлению Государственного совета 16 января 2026 года.

Какую помощь Украина получит от Финляндии?

Стоимость возможностей, отправляемых на этот раз, составляет около 98 миллионов евро, пишет 24 Канал со ссылкой на ведомство Финляндии.

В общем Финляндия уже передала Украине оборонных материалов на сумму 3,1 миллиарда евро.

На этот раз мы в ускоренном режиме сформировали пакет, который помогает ответить на критические потребности текущего момента,

– сказал министр обороны Антти Хяккянен.

Он рассказал, что также программа закупок на помощь Украине от отечественной оборонной промышленности в этом году продвигается по плану. Отмечается, что Финляндия продолжает поддерживать Украину оборонными материалами, ведь это самый эффективный способ способ способствовать установлению справедливого мира.

Важно! По оперативным соображениям, и с целью обеспечения безопасной доставки помощи, более подробная информация о содержании, способа поставки или графика не разглашается.

Напомним, что 30-й пакет поддержки для Украины Финляндия предоставила еще в октябре 2025 года. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

Стоимость поставок по прошлому пакету военной помощи составляет около 52 миллионов евро.

В то же время в Минобороны Финляндии тогда тоже не поделились подробностями о содержании военной помощи, которая предоставлена в 30-м пакете. Также не публиковали ни способ, ни время его доставки по оперативным причинам.

Обратите внимание! Однако известно, что при принятии решения о помощи учитывали как потребности Украины, так и ресурсы Вооруженных сил Финляндии.

Что еще известно о Финляндии?