Украинцам с инвалидностью І – ІІІ группы: на что дают почти 60 тысяч от правительства Германии

В Украине действует программа грантов для уязвимых категорий населения с прифронтовых территорий. Одна из таких инициатив для Харьковского региона, где на поддержку предпринимательства предоставляют 1330 долларов.

Что известно о финансовой поддержке от Германии?

О том, какие категории украинцев могут получить финансирование от ФНР и на что именно, говорится на ресурсе enketo.

Программа международной инициативы JERU (Joint Emergency Response in Ukraine) при финансировании от правительства Германии предоставляет грантовую поддержку для уязвимых групп населения, в частности людей с инвалидностью. Цель помощи – поддержать развитие предпринимательства для самозанятых лиц и малого бизнеса.

Инициативу реализуют в Харьковском регионе. Она доступна для уязвимых категорий в прифронтовых громадах:

Харьковская территориальная громада;

Высочанская территориальная громада.

Главное условие для получения финансирования – наличие критериев уязвимости. То есть претендентами на грант могут стать:

лица с инвалидностью;

семьи, где есть люди с инвалидностью;

ветераны войны;

одинокие родители или матери;

ВПЛ;

многодетные семьи;

домохозяйства, пострадавшие от войны;

семьи, которые имеют низкие доходы;

домохозяйства, где есть беременные женщины, или дети до полугода.

Для того чтобы присоединиться к программе и подать заявку нужно также: быть самозанятым / физическим лицом-предпринимателем, подать отчетность и создать видеовизитку.

Заявку отправить можно с помощью специальной формы.

Обратите внимание! Из-за большого количества желающих получить грант, организаторы не гарантируют, что поддержку предоставят всем участникам, которые зарегистрировались и заполнили форму. В ситуации, когда количество заявок будет преобладать имеющиеся ресурсы – к участникам могут применить дополнительные критерии.

По финансовой составляющей, если украинца отберут к инициативе, то можно получить 1330 долларов, что в гривнах составляет примерно 59 тысяч гривен. Средства можно потратить на покупку оборудования (80% от суммы) и на расходные материалы (20% от суммы).

В частности программа предоставляет возможность индивидуальных консультаций и экспресс-обучения в сфере бизнеса.

Что еще известно о поддержке уязвимых категорий украинцев?

В Украине довольно распространена система единовременных выплат в качестве поддержки. Например, в апреле некоторые украинцы могли получить по 1,5 тысячи гривен от правительства. Помощь создали как реакцию на стремительное повышение цен на топливо. Поскольку подорожал ресурс, то и продукты и товары тоже изменились в ценах.

В частности подобную инициативу уже анонсировал Киев. Ко дню столицы, который отмечают в последнее воскресенье мая, Киев предоставит единовременную материальную помощь по программе "Забота. Навстречу киевлянам". Об этом говорится на сайте КГГА. Так, уязвимые категории населения столицы смогут получить от 800 до 1500 гривен выплаты.

В то же время как объяснил для 24 Канала эксперт по пенсионным вопросам Андрей Павловский, система единовременных выплат не совсем целесообразный вариант для Украины. По словам эксперта лучше развивать систему соцвыплат по комплексной помощи. Она будет плановой и регулярной.

Например, в странах ЕС существует только адресная помощь, которая предусмотрена для людей, которые сталкиваются с определенными жизненными трудностями. И определенное время он получает такую помощь пока не решит ту или иную проблему. А в Украине довольно часто могут раздавать средства просто так, в частности так называемая "тысяча Зеленского", различные кэшбэки и т.д,

– объяснил Павловский.

Эксперт преодолевает, что нужно заботиться об общем положении малообеспеченных людей. А единовременная поддержка это как быстрые деньги, которые украинцы сразу же направляют на насущные потребности, а потом снова остаются ни с чем.

Павловский подытожил, что средняя пенсия по стране меньше фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В начале года средний показатель пенсий в Украине составлял 6,5 тысяч гривен. А чтобы говорить о достойном обеспечении, только минимальный размер пенсии должен составлять 8 тысяч гривен.

Что еще нужно знать о соцвыплатах в Украине?

Если украинцы работали неофициально или не работали вообще и не имеют страхового стажа, правительство не оставляет их без всяких выплат. В то же время на обычную пенсию эти люди не имеют права. Так, ПФУ выплачивает им условную социальную пенсию. Это выплата, которая равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность и составляет 2 595 гривен в месяц.

В то же время украинцы могут получить пенсионное удостоверение после 60 лет. Документ дает право на различные льготы и дополнительную поддержку. Среди выгод инициативы – право на бесплатный проезд, скидки на коммуналку, освобождение от земельного налога, бесплатная юридическая помощь.