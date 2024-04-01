118 миллионов долларов от Японии для Украины: на что потратят средства

Япония активно поддерживает Украину еще с начала полномасштабного вторжения. Сегодня японцы предоставили украинцам новую денежную помощь.

Куда потратят деньги

Правительство Японии оказало поддержку украинскому бюджету на сумму 118 миллионов долларов. Средства переданы на безвозвратной основе.

Читайте также У пенсионеров есть только 10 дней: почему некоторым придется отдать часть пенсии

Денежная поддержка реализуется в рамках проектов Всемирного банка. Речь идет о:

Проекте "Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни" (HEAL Ukraine);

Проекте "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE).

Цель этих проектов – расширить спектр медицинских услуг в Украине и сделать их более доступными. Также важным стремлением является содействие восстановлению украинской жилой инфраструктуры, которая была повреждена в результате российской агрессии.

Средства от Японии должны быть распределены в таком соотношении:

70 миллионов долларов – поддержка госбюджета Украины, через возмещение расходов по программе медицинских гарантий;

48,2 миллиона долларов – возмещение расходов из украинского госбюджета, которые были направлены на компенсации владельцам поврежденного жилья (речь идет именно о ремонте в многоквартирных и частных домах, где необходим мелкий или средний ремонт).

Как Япония помогает Украине

С начала 2024 года в США не спешат принимать новый пакет помощи для Украины. А вот японское правительство за это время успело передать украинской стороне 1,470 миллиарда долларов на грантовой и кредитной основе.

Более того, именно Япония предоставила украинцам поддержку в январе этого года. Тогда Украина получила 400 миллионов долларов.