Денежная помощь ВПЛ и бывшим беженцам: как получить более 10 тысяч гривен
- Украинцы, которые вынужденно покинули дома из-за войны, могут получить 10,8 тысячи гривен помощи от ООН, если соответствуют определенным критериям.
- Для оформления помощи нужно обратиться с перечнем документов в пункты сбора данных, которые работают в нескольких областях Украины.
Украинцы, которые вынужденно покинули дома из-за войны, могут получить денежную помощь в размере 10,8 тысячи гривен от Агентства ООН по делам беженцев. Предоставление финансовой поддержки возможно в случае соответствия определенным критериям.
Кто может претендовать на денежную помощь?
На денежную помощь от УВКБ ООН могут претендовать внутренне перемещенные лица, а также беженцы, которые вернулись в Украину, пишет 24 Канал со ссылкой на благотворительный фонд "Право на защиту".
Подать заявку на получение денежной помощи могут несколько категорий граждан Украины, которые соответствуют определенным критериям и ранее не получали денежную помощь от УВКБ ООН или от других организаций в течение последних 3 месяцев:
- внутренне перемещенные лица, которые изменили место жительства в течение последних 6 месяцев в пределах Украины;
- люди, которые после вынужденного перемещения из-за войны вернулись из-за границы в Украину, начиная с 24 февраля 2022 года;
- те, кто после вынужденного перемещения из-за войны вернулся к местам постоянного проживания в пределах Украины.
Справочно: БФ "Право на защиту" является официальным партнером УВКБ ООН по сбору данных на денежную помощь.
Какие условия получения помощи?
За помощью могут обращаться украинцы, которые имеют доход, ниже 6 318 гривен на человека, а также соответствуют по крайней мере одному из критериев уязвимости:
- семья, где есть только отец или мать, а также один ребенок или более в возрасте до 18 лет, или лица пожилого возраста (от 55 лет);
- семья, которую возглавляет одна или несколько одиноких пожилых людей (старше 55 лет), или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;
- семья с одним или несколькими лицами, которые имеют инвалидность, хронические заболевания.
Размер помощи рассчитали исходя из суммы минимальной потребительской корзины для одного человека, который составляет 3 600 гривен. Выплата покрывает трехмесячный период, поэтому на каждого члена семьи приходится по 10 800 гривен.
Заметьте! Для получения денежной помощи нужно лично обращаться в пункты сбора данных.
Какие документы нужны для оформления выплаты?
Во время посещения пункта сбора данных подавать заявку нужно со следующим перечнем документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- налоговый номер;
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя;
- справки, выписки, которые подтверждают принадлежность к категории уязвимости;
- личный номер телефона.
Во время сбора данных должны присутствовать все члены семьи. Исключение составляют те, кто является маломобильными людьми и не имеют возможности прибыть в пункт, поэтому их регистрацию могут выполнить по оригиналам документов.
В каких областях работают пункты для оформления помощи?
В Украине созданы более десятка офисов, где можно оформить помощь от УВКБ ООН. Они работают в Киеве и областях:
- Черниговской;
- Сумской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Кировоградской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Одесской;
- Херсонской;
- Николаевской.
Адрес в каждом из регионов можно узнать на сайте организации.
Будет ли действовать другая программа помощи от ООН в 2026 году?
С августа 2023 года пенсионерам и людям с инвалидностью в Украине поступала помощь от ООН. Ежемесячно она охватывала около 390 тысяч украинцев.
В июле 2025 года выплаты денежной помощи прекратили, ведь программу завершили из-за ограничения финансирования. Пока нет информации о возможности ее возобновления.
Всего в рамках программы перечислили более 5 миллиардов гривен помощи, а около 219 миллионов гривен поступали ежемесячно.