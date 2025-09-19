Помощь от ООН: зависят ли выплаты от размера пенсии
- С 2023 года в Украине действует программа дополнительных выплат пенсионерам от ООН.
- Дополнительные выплаты получают пенсионеры с пенсией менее 3 500 гривен, которые постоянно проживают в регионах с активными боевыми действиями.
Украинские пенсионеры могут рассчитывать не только на государственные выплаты, но и на дополнительную финансовую поддержку от международных организаций. Сумма такой помощи напрямую связана с размером уже назначенной пенсии или социальной помощи.
Кто имеет право на помощь от ООН?
С 2023 года в Украине действует программа, разработана Министерством социальной политики совместно с Пенсионным фондом. В ее рамках пенсионеры могут получать дополнительные выплаты от международной организации, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также От бесплатных лекарств до льгот на транспорт: что предусмотрено для людей с инвалидностью
Финансовая поддержка предоставляется не всем гражданам пенсионного возраста. Получателями могут быть те, кто:
- не получает пенсию или получает меньше чем 3 500 гривен;
- не имеет выплат от других международных организаций;
- не получает помощь как внутренне перемещенное лицо;
- постоянно проживают в регионах, где продолжаются активные боевые действия или сохраняется высокая вероятность их возобновления;
- получают социальную помощь от государства в размере менее 3 200 гривен;
- имеют установленный статус инвалидности (во взрослом возрасте или с детства).
Важно! Выплата прекращается, если пенсионер перестает соответствовать хотя бы одному из этих условий.
Как рассчитывается сумма помощи от ООН?
Размер помощи не фиксированный, но максимальная сумма ограничена 3 250 гривнами. Конкретный размер зависит от уже полученных выплат.
Например, если пенсия составляет 2 500 гривен, то от ООН пенсионер получит еще 750 гривен, чтобы в сумме набралось 3 250.
Как происходят выплаты от ООН?
Дополнительных документов собирать не нужно – начисления происходят автоматически. Деньги поступают тем же способом, что и пенсия: через "Укрпочту" или на банковскую карточку.
Что еще нужно знать о пенсиях в Украине?
В следующем году размер минимальной пенсии в Украине существенно возрастет. Планы на будущее повышение этой выплаты содержатся в бюджете на 2026 год.
Однако до завершения текущего года индексация пенсий не планируется. Такой перерасчет будет проведен только в 2026 году.
Работающие пенсионеры могут раз в два года обращаться для перерасчета размера своей пенсии. Однако сумма выплаты может быть уменьшена, если происходит увеличение средней заработной платы по стране.