ВПЛ смогут получить помощь по трем программам в 2025 году
В 2025 году для внутренне перемещенных лиц предусмотрено три программы денежной поддержки, утвержденные государством. Речь идет о помощи на проживание и субсидии на аренду жилья.
Государственная помощь на проживание
ВПЛ будут продолжать получать финансовую поддержку: 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или лицо с инвалидностью, сообщает 24 Канал.
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Эти выплаты предоставляются в течение первых шести месяцев после переселения. После этого право на помощь остаются за такими категориями:
- пенсионеры, чья пенсия не превышает 9 444 гривен;
- лица с инвалидностью I и II групп;
- дети с инвалидностью до 18 лет;
- тяжелобольные дети;
- дети-сироты;
- дети, лишенные опеки, до 23 лет, а также их опекуны, родители или приемные родители.
Помощь также смогут получить:
- семьи с детьми до 14 лет, проживающих в районах активных или потенциальных боевых действий, а также в относительно безопасных регионах;
- семьи, в которых один из членов имеет инвалидность I группы, является ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжелобольным ребенком под опекой;
- беременные женщины, которые находятся на 30-й неделе беременности или позже;
- дети в возрасте до 14 лет, которые прибыли без сопровождения родителей.
Субсидии на аренду жилья для переселенцев
Внутренне перемещенные лица смогут оформить субсидии на аренду жилья уже с середины января, когда стартуют соответствующие программы.
Эта помощь предусмотрена для переселенцев, проживающих в таких регионах:
- Черниговская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Запорожская;
- Николаевская;
- Днепропетровская;
- Херсонская;
- Луганская;
- Донецкая (кроме временно оккупированных территорий).
Заявление на получение субсидии можно подать только при условии, если арендная плата превышает 30% общего дохода семьи. Для этого нужно иметь официально заключенный договор аренды.
Заметьте! Кроме того, переселенцы могут получить компенсацию за разрушенное жилье в рамках программы "еВідновлення", при условии, что это было их единственным жильем.