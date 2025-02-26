Помощь Украине от США: СМИ сообщили нюансы возможной разблокировки поддержки

Государственный департамент США сейчас формирует список исключений из замороженной помощи для Украины. Таким образом может открыться доступ к некоторым видам экономической поддержки и поддержки безопасности.

Что сейчас происходит в Госдепартаменте США

Если план одобрят, то исключения выйдут за пределы тех, которые госсекретарь Марко Рубио позволил по всему миру для "основной жизненно важной" помощи, пишет 24 канал со ссылкой на Politico.

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Так удастся финансировать такие программы, как разминирование и борьба с наркотиками. Однако по состоянию на сейчас непонятно, готовится ли исключение для иностранного военного финансирования, которое контролируется Госдепартаментом.

На что указывает подобная ситуация в Госдепартаменте? Издание пишет, что на практическом уровне не существует никакой уверенности в том, что дополнительная помощь Украине дойдет даже с новыми исключениями. Причиной таких мыслей является то, что даже уже одобренные исключения для гуманитарной помощи были заблокированы. Однако с политической точки зрения усилия по расширению исключений для Украины указывают на разногласия внутри администрации Трампа по ситуации с Украиной.

В документе говорится, что планы по исключениям относятся как минимум до конца января, то есть через несколько дней после того, как команда Трампа ввела замораживание иностранной помощи. В то же время исключения, предложенные в документе, касались самых разнообразных программ, среди которых:

общая экономическая поддержка;

обезвреживание наземных мин;

борьба с наркотиками;

программы здравоохранения.

Интересно! В частности Госдепартамент уклонился от ответа на вопрос о новых исключениях для Украины. А представители Государственного департамента и Совета национальной безопасности не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.