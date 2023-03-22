До 1 миллиона гривен: украинцам, пострадавшим от войны, готовят новую помощь

В Украине появился законопроект, предусматривающий единовременные выплаты для пострадавших от российской агрессии украинцев. Однако только определенные категории получат денежные средства.

Пострадавшие от российской агрессии украинцы смогут получить денежную помощь от государства. Впрочем, сделать это смогут не все. Прежде всего, средства получат работники объектов критической инфраструктуры, госслужащие, журналисты и их семьи.

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В каком случае будут оказывать финансовую поддержку

Закон предусматривает, что единовременную помощь лица смогут получить в ущерб жизни и здоровью лицам, получившим инвалидность или потерявшим трудоспособность без установления инвалидности из-за ряда факторов. Сюда входит:

ранение;

увечьем;

контузию;

связанные с исполнением должностных (служебных, профессиональных) обязанностей в период военной агрессии заболевания.

Кроме того, члены семьи умершего работника в равных частях имеют право получить помощь. Это касается родителей, одного из супругов, детей и иждивенцев погибшего (умершего), которым в связи с этим выплачивается пенсия.

Какой размер пособия можно получить

Размер единовременной помощи составляет:

лицам с инвалидностью I группы – 800 тысяч гривен;

лицам с инвалидностью ІІ группы – 500 тысяч гривен;

лицам с инвалидностью ІІІ группы – 200 тысяч гривен;

лицам, потерявшим трудоспособность без установления инвалидности – 100 тысяч гривен;

при гибели (смерти) – 1 миллион гривен.

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За словами нардепа Алексея Гончаренко, в этом списке также есть пострадавшие и погибшие журналисты, которые сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране.