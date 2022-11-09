Венгрия заблокировала помощь Украине от ЕС на 18 миллиардов евро, – Bloomberg

9 ноября 2022 , 11:21
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Источник:

Bloomberg

Венгрия не поддержала финансовый пакет помощи Украины на 2023 год в размере 18 миллиардов евро.

Венгрия не поддержит Украину

Еще в начале недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не поддержит план долгосрочной финансовой поддержки Украины.

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Кроме того, об этом Венгрия заявила и на встрече в Брюсселе министрам финансов стран ЕС.

Что предлагает Еврокомиссия

В эту среду Европейская комиссия предложит предоставить Киеву льготные кредиты на более стабильной основе. Однако такая инициатива потребует использования дополнительного пространства, имеющегося в бюджете ЕС.

На что министр финансов Венгрии Михай Варга заявил своим коллегам, что не поддержит такой вариант, который нуждается в единодушной поддержке 27 правительств.

Напомним, что ЕС на 2023 год хотят предоставить Украине финансовый пакет объемом до 1,5 миллиарда евро ежемесячно. Общая сумма в год – до 18 миллиардов евро.

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Помощь от ЕС

  • До конца года ЕС еще должен одобрить оставшиеся 3 миллиарда евро из согласованного в мае пакета в 9 миллиардов евро;
  • Страны-члены еще не пришли к соглашению о том, должна ли эта помощь поступать в виде грантов или льготных займов, как это было до сих пор. Лидеры стран также спорили об объеме гарантий, которые они должны предоставить, чтобы ссудить деньги на рынках;
  • Европейские страны и институции выделили Украине в общей сложности 29,2 миллиарда евро финансовой, военной и гуманитарной помощи;

Автор: Валерія Городинська