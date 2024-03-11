Что заявил Боррель

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что доход от замороженных российских активов будет использован для закупки оружия для Украины. Это решение примут при условии согласия 27 стран-членов.

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Жозеп Боррель Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Если государства-члены согласятся (это должно быть единогласное решение по предложению верховного представителя), мы могли бы использовать непредвиденную прибыль от российских замороженных активов для закупки оружия для Украины и/или помощи в укреплении ее оборонной промышленности.

Боррель отдельно отметил, что сейчас первоочередным для Украины является не восстановление, а именно предотвращение новых потерь. То есть поддержка военного сектора.

В более долгосрочной перспективе мы могли бы также использовать эти средства для поддержки украинской оборонно-промышленной базы,

– сообщает Боррель

Какова позиция Украины

Украинское правительство ранее предложило международным партнерам потратить российские активы на восстановление Украины. Однако страны-союзники пока были не готовы к этому решению. Партнеры рассматривают передачу Украине исключительно прибыли с российских активов.

Лишь в конце февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности действовать. Непредвиденная прибыль от российских активов, по ее мнению, должна быть задействована для покупки военной техники, чтобы противостоять России.