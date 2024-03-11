Що заявив Боррель

Верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель повідомив, що дохід від заморожених російських активів буде використаний для закупки зброї для України. Це рішення приймуть за умови згоди 27 країн-членів.

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Жозеп Боррель Представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Якщо держави-члени погодяться (це має бути одноголосне рішення щодо пропозиції верховного представника), ми могли б використати непередбачений прибуток від російських заморожених активів для закупівлі зброї для України та/або допомоги у зміцненні її оборонної промисловості.

Боррель окремо наголосив, що зараз першочерговим для України є не відновлення, а саме запобігання новим втратам. Тобто підтримка військового сектору.

У більш довгостроковій перспективі ми могли б також використати ці кошти для підтримки української оборонно-промислової бази,

– повідомляє Боррель

Яка позиція України

Український уряд раніше запропонував міжнародним партнерам витратити російські активи на відбудову України. Однак, країни-союзники поки були не готові до цього рішення. Партнери розглядають передачу Україні виключно прибутку з російських активів.

Лише наприкінці лютого глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про готовність діяти. Непередбачений прибуток від російських активів, на її думку, має бути задіяний для покупки військової техніки, щоб протистояти Росії.