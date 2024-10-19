Какую помощь можно получить при ранении или инвалидности военнослужащего

19 октября 2024, 18:30
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Автор: Екатерина Добровольская

Военнослужащие, которые получили ранения или инвалидность могут рассчитывать на материальную помощь от государства. Кто именно может ее получить и какие размеры выплат в 2024 году, читайте далее.

Материальная помощь для военных

Согласно решению министра обороны от 16 января 2024 года, военнослужащим предоставляется материальная помощь в размере месячного денежного обеспечения для решения социально-бытовых вопросов.

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В частности, эта помощь предоставляется в следующих случаях:

  • смерть военнослужащего или его близких (жены, детей, родителей);
  • ранение, контузия или увечье, полученные во время защиты страны;
  • установление инвалидности вследствие ранения;
  • серьезные проблемы со здоровьем, лечение и реабилитация, подтверждены медицинскими документами (в частности онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ/СПИД, вирусный гепатит В, С);
  • длительное лечение (более 30 дней) из-за травм или заболевания, полученные во время службы, которое требует хирургического вмешательства, протезирования или трансплантации органов;
  • помощь семьям военных, попавших в плен или пропавших без вести (кроме тех, кто сдался добровольно).

В то же время компенсации для ветеранов с инвалидностью в 2024 году будут следующими:

  • I группа – 400 прожиточных минимумов (1 211 200 гривен);
  • II группа – 300 прожиточных минимумов (984 000 гривен);
  • III группа – 250 прожиточных минимумов (757 000 гривен).

Какая компенсация в случае гибели военного

В сентябре Кабмин утвердил новый порядок выплаты единовременного пособия в случае гибели военнослужащего. В случае гибели (во время прохождения службы, но не в результате боевых действий) право на выплату имеют члены семьи, а сумма помощи составляет 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что в 2024 году составляет 2 271 000 гривен.