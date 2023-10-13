Не все работающие пенсионеры получают доплаты

Если своевременно не подать заявление о перерасчете пенсии, процесс произойдет автоматически. По закону такие автоматические расчеты проводят с 1 апреля. Впрочем, в этом году новая пенсия с доплатой за апрель и май работающим пенсионерам была выдана в июне.

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Вместе с тем, в Пенсионном фонде сообщили, что размер пенсии при таком перерасчете увеличивается не для всех. Например, при предварительном пересчете для 654,9 тысячи человек пенсию увеличили для 401 тысячи пенсионеров. В среднем повышение составило 221 гривну.

Как рассчитать размер пенсии

Размер пенсии считают по следующим показателям: индексированный размер пенсии и коэффициент стажа. То есть, при расчете нужно руководствоваться следующей формулой:

Размер пенсии = индексированный размер заработной платы х коэффициент стажа.

Что нужно учесть

Доплату за сверхурочный стаж работающим пенсионерам считают по старому прожиточному минимуму – этот механизм предусмотрен Законом. То есть речь идет о показателе 2015 года на уровне 1074 гривен. Сколько лет стажа – столько и процентов от этой суммы, но не больше 37%. Когда пенсионеры увольняются, эту доплату автоматически считают по новому прожиточному минимуму, то есть считают нужное количество процентов от 2093 гривен.

Возрастная надбавка

Пенсионерам, которым исполнилось более 75 лет, также установлена возрастная надбавка. Ее размер – 456 гривен.