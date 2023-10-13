Не всі працюючі пенсіонери отримують доплати

Якщо вчасно не подати заяву про перерахунок пенсії, процес відбудеться автоматично. Згідно із законом, такі автоматчині розрахунки проводять з 1 квітня. Втім, цього року нову пенсію з доплатою за квітень та травень працюючим пенсіонерам видали у червні.

Читайте також Нова гарантована соціальна допомога: що про неї відомо і коли вона з'явиться

Разом з тим у Пенсійному фонді повідомили, що розмір пенсії при такому перерахунку збільшується не для всіх. Наприклад, при попередньому перерахунку для 654,9 тисячі осіб пенсію збільшили для 401 тисячі пенсіонерів. В середньому підвищення склало 221 гривню.

Як розрахувати розмір пенсії

Розмір пенсії рахують за такими показниками: індексований розмір пенсії та коефіцієнт стажу. Тобто, при розрахунку потрібно керуватися наступною формулою:

Розмір пенсії = індексований розмір зарплати х коефіцієнт стажу.

Що потрібно врахувати

Доплату за понаднормовий стаж працюючим пенсіонерам рахують за старим прожитковим мінімумом – цей механізм передбачений Законом. Тобто, йдеться про показник 2015 року на рівні 1074 гривень. Скільки років стажу – стільки і відсотків від цієї суми, але не більше 37%. Коли пенсіонери звільняються, цю доплату автоматично рахують за новим прожитковим мінімумом, тобто рахують потрібну кількість відсотків від 2093 гривень.

Вікова надбавка

Пенсіонерам, яким виповнилося понад 75 років, також встановлено вікову надбавку. Її розмір – 456 гривень.