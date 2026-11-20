Каков размер пособия по безработице в ноябре 2026 года

Минимальное пособие в размере 3 900 гривен может быть назначено застрахованным лицам, которые в течение 12 месяцев до регистрации в качестве безработных имеют менее семи месяцев страхового стажа, сообщает Донецкий областной центр занятости. Также на него могут рассчитывать отдельные категории внутренне перемещенных лиц и граждан с временно оккупированных территорий, не имеющих документов для подтверждения страхового стажа.

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В то же время 1 650 гривен предусмотрено для молодежи, которая впервые ищет работу и не имеет страхового стажа, а также для людей, уволенных с последнего места работы по отдельным основаниям, связанным с нарушением трудовой дисциплины.

Обратите внимание! Если у человека есть необходимый страховой стаж, размер пособия рассчитывается индивидуально. При этом учитываются средняя заработная плата перед увольнением и общая продолжительность страхового стажа.

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В ноябре 2026 года в Украине действуют три основных ориентира в отношении размера пособия по безработице:

3 900 гривен – минимальное пособие для определенных категорий застрахованных лиц;

1 650 гривен – выплата для отдельных категорий граждан, в частности молодежи, ищущей первое рабочее место без страхового стажа;

8 647 гривен – максимальный размер пособия по безработице.

Такие суммы установлены с 1 января 2026 года. В частности, максимальная выплата привязана к минимальной заработной плате, которая в этом году составляет 8 647 гривен в месяц.

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От чего зависит размер выплат и как долго их предоставляют

Размер пособия по безработице определяется в процентах от средней заработной платы человека. Соответствующий процент зависит от продолжительности страхового стажа:

до 3 лет – 50 % средней зарплаты;

от 3 до 6 лет – 55%;

от 6 до 12 лет – 60%;

от 12 до 18 лет – 65%;

от 18 до 24 лет – 70%;

от 24 до 30 лет – 75%;

свыше 30 лет – 80%.

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Однако даже при длительном страховом стаже пособие не может превышать установленную максимальную сумму – 8 647 гривен. Также при назначении выплаты учитываются основание для прекращения трудовых отношений и наличие необходимого страхового стажа за последний год.

Важно! Учитывайте также продолжительность получения средств. Во время действия военного положения выплата пособия по безработице, как правило, осуществляется не более 90 календарных дней. Исключение предусмотрено для людей предпенсионного возраста, которые при определенных законодательством условиях могут получать пособие до 360 календарных дней.

Для оформления выплат необходимо получить статус зарегистрированного безработного. Подать заявление можно через портал или приложение "Дія", а также лично в центре занятости.

После регистрации специалисты службы занятости проверяют информацию о страховом стаже, предыдущих доходах и обстоятельствах увольнения. Именно на основании этих сведений определяется индивидуальный размер государственного пособия.

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Таким образом, в ноябре 2026 года украинцы могут получать от 1 650 до 8 647 гривен пособия по безработице в зависимости от категории и обстоятельств назначения выплаты.

Кстати, с 1 декабря 2026 года максимальный размер пенсии в Украине остается на установленном уровне и составляет 25 950 гривен в месяц. Эта сумма составляет десятикратный размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который в настоящее время равен 2 595 гривнам.