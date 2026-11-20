Який розмір допомоги по безробіттю у листопаді 2026 року

Мінімальну допомогу в розмірі 3 900 гривень можуть призначити застрахованим особам, які протягом 12 місяців перед реєстрацією безробітними мають менше ніж сім місяців страхового стажу, повідомляє Донецький обласний центр зайнятості. Також на неї можуть розраховувати окремі категорії внутрішньо переміщених осіб та громадян із тимчасово окупованих територій, які не мають документів для підтвердження страхового стажу.

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Водночас 1 650 гривень передбачено для молоді, яка вперше шукає роботу та не має страхового стажу, а також для людей, звільнених з останнього місця роботи з окремих підстав, пов'язаних із порушенням трудової дисципліни.

Зверніть увагу! Якщо людина має необхідний страховий стаж, розмір допомоги розраховують індивідуально. При цьому враховують середню заробітну плату перед звільненням і загальну тривалість страхового стажу.

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У листопаді 2026 року в Україні діють три основні орієнтири щодо розміру допомоги по безробіттю:

3 900 гривень – мінімальна допомога для визначених категорій застрахованих осіб;

1 650 гривень – виплата для окремих категорій громадян, зокрема молоді, яка шукає перше робоче місце без страхового стажу;

8 647 гривень – максимальний розмір допомоги по безробіттю.

Такі суми встановлені з 1 січня 2026 року. Зокрема, максимальна виплата прив'язана до мінімальної заробітної плати, яка цього року становить 8 647 гривень на місяць.

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Від чого залежить розмір виплат та як довго їх надають

Розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках від середньої заробітної плати людини. Відповідний відсоток залежить від тривалості страхового стажу:

до 3 років – 50% середньої зарплати;

від 3 до 6 років – 55%;

від 6 до 12 років – 60%;

від 12 до 18 років – 65%;

від 18 до 24 років – 70%;

від 24 до 30 років – 75%;

понад 30 років – 80%.

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Однак навіть за тривалого страхового стажу допомога не може перевищувати встановлену максимальну суму – 8 647 гривень. Також під час призначення виплати враховують підставу припинення трудових відносин та наявність необхідного страхового стажу за останній рік.

Важливо! Враховуйте й тривалість отримання коштів. Під час дії воєнного стану виплату допомоги по безробіттю за загальним правилом здійснюють не більше ніж 90 календарних днів. Виняток передбачений для людей передпенсійного віку, які за визначених законодавством умов можуть отримувати допомогу до 360 календарних днів.

Для оформлення виплат необхідно отримати статус зареєстрованого безробітного. Подати заяву можна через портал або застосунок Дія, а також особисто у центрі зайнятості.

Після реєстрації фахівці служби зайнятості перевіряють інформацію про страховий стаж, попередні доходи та обставини звільнення. Саме на підставі цих відомостей визначають індивідуальний розмір державної допомоги.

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Таким чином, у листопаді 2026 року українці можуть отримувати від 1 650 до 8 647 гривень допомоги по безробіттю залежно від категорії та обставин призначення виплати.

До речі, з 1 грудня 2026 року максимальний розмір пенсії в Україні залишається на зафіксованому рівні та становить 25 950 гривень на місяць. Ця сума є десятикратним розміром прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, який нині дорівнює 2 595 гривень.