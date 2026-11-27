Кто имеет право на пособие в размере 50 тысяч гривен

Пособие при рождении ребенка в Украине в текущем году составляет 50 тысяч гривен, сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Получить денежную помощь может один из родителей или официальный опекун, с которым постоянно проживает ребенок.

Важный нюанс для семейного бюджета: если родились двойня или человек установил опеку над несколькими детьми, то 50 тысяч гривен назначаются на каждого ребенка отдельно.

Важно! Однако затягивать с обращением в государственные органы не стоит. Заявление на назначение выплаты необходимо подать не позднее, чем через 12 месяцев со дня рождения малыша, иначе право на финансовую поддержку будет утрачено.

Пособие назначается на основании заявления– отмечают в Пенсионном фонде.

К ней нужно приложить только копию свидетельства о рождении ребенка (или решение об установлении опеки) и предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность.

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Напомним, что до 1 января 2026 года система работала иначе: общая сумма составляла 41 280 гривен. Но в Верховной Раде уже зарегистрирован законопроект, который предлагает еще увеличить поддержку при рождении ребенка. Депутаты инициируют возвращение к дифференцированным выплатам в зависимости от количества детей в семье, а для семей военнослужащих предлагают ввести дополнительную единовременную выплату в размере одного миллиона гривен, которые можно будет потратить на жилье.