Хто має право на гроші на 50 тисяч гривень

Підтримка при народженні дитини в Україні у поточному році становить 50 тисяч гривень, пише Пенсійний фонд України.

Adv

Отримати грошову допомогу може один із батьків або офіційний опікун, з яким постійно проживає малюк.

Важливий нюанс для родинного бюджету: якщо народилася двійня або людина встановила опіку над кількома дітьми, то 50 тисяч гривень призначаються на кожну дитину окремо.

Важливо! Проте затягувати з візитом до державних органів не варто. Заяву на призначення виплати необхідно подати не пізніше, ніж через 12 місяців з дня народження малюка, інакше право на фінансову підтримку буде втрачено.

Допомога призначається на підставі заяви– зазначають у Пенсійному фонді.

До неї потрібно додати лише копію свідоцтва про народження дитини (або рішення про встановлення опіки) та пред'явити паспорт громадянина України чи інший документ, що посвідчує особу.

Реклама

Нагадаємо, що до 1 січня 2026 року система працювала інакше: загальна сума становила 41 280 гривень. Але у Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, який пропонує ще збільшити підтримку при народженні дитини. Депутати ініціюють повернення до диференційованих виплат залежно від кількості дітей у сім'ї, а для родин військовослужбовців пропонують запровадити додаткову одноразову виплату в розмірі одного мільйона гривень, які можна буде витратити на житло.