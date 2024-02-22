Будут ли продолжены поставки газа

Трейдеры считают, что поставки российского газа через Украину, будут продолжаться и в дальнейшем. По меньшей мере в 2025 году.

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Нужно понимать, что некоторые коммерческие соглашения могут заключены отдельно и действовать после окончания срока действия текущего договора. Например, контракты об альтернативном пути поставки.

При этом, представители ЕС выразили нежелание вести переговоры с россиянами. Украина вообще не стремится продлевать контракт.

Объемы поставок

С начала полномасштабного вторжения, Кремль резко сократил объемы поставок газа в ЕС. Через Украину проходило ориентировочно 40% от зафиксированных контрактных объемов.

Однако, российский газ попадает в ЕС не только с украинской территории. Отдельный путь проложен через Турцию.

Европа пока не готова полностью отказаться от российского газа. Хотя, делает значительные усилия, чтобы реализовать газовую независимость от России.

Стоит сказать, что и не все европейские политики однозначно реагируют на позицию Украины. В частности, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поставки через украинскую территорию могут быть продолжені и в дальнейшем.

Напомним! Договор о транзите газа через Украину был подписан в 2019 году. Срок действия контракта – 5 лет.