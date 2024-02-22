Чи буде продовжене постачання газу

Трейдери вважають, що постачання російського газу через Україну, триватиме і надалі. Щонайменше у 2025 році.

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Маємо розуміти, що деякі комерційні угоди можуть укладенні окремо і діяти після закінчення терміну дії поточного договору. Наприклад, контракти про альтернативний шлях постачання.

При цьому, представники ЄС висловили небажання вести переговори з росіянами. Україна взагалі не прагне продовжувати контракт.

Обсяги постачання

З початку повномасштабного вторгнення, Кремль різко скоротив об'єми постачання газу у ЄС. Через Україну проходило орієнтовно 40% від зафіксованих контрактних обсягів.

Однак, російський газ потрапляє у ЄС не тільки з української території. Окремий шлях прокладено через Туреччину.

Європа поки що не готова повністю відмовитись від російського газу. Хоча, робить значні зусилля аби реалізувати газову незалежність від Росії.

Варто сказати, що і не всі європейські політики однозначно реагують на позицію України. Зокрема, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що постачання через українську територію може бути продовжено і надалі.

Нагадаємо! Договір про транзит газу через Україну було підписано у 2019 році. Термін дії контракту – 5 років.