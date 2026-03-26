Орбан остановил поставки газа в Украину: это будет стоить более миллиарда
- Венгрия запретила оператору газотранспортной системы проводить аукционы на поставку газа в Украину в третьем квартале 2026 года.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поставки газа в Украину будут постепенно прекращены, пока не восстановится транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Венгрия таки ограничила поставки газа в Украину. Правительство запретило оператору своей газотранспортной системы проводить аукционы на поставку газа Киеву в третьем квартале 2026 года.
Какой запрет выдал Орбан?
Соответствующий указ подписал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает агентство Reuters.
Оператор газотранспортной системы не может объявить аукцион пропускной способности на поставку в Украину в третьем квартале 2026 года,
– говорится в указе правительства.
Документ также предусматривает, что 800 миллионов кубометров газа должны сохранить в газовых хранилищах Венгрии дополнительно к объемам, что были установлены ранее.
Впрочем, от остановки газоснабжения может пострадать сама Венгрия. Как отмечает издание, в МИД Украины подсчитали, что Будапешт в таком случае потеряет более 1 миллиарда долларов дохода, который он получил в прошлом году.
Почему Венгрия запрещает поставки газа?
Вчера премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в среду, что Венгрия постепенно прекратит отправлять природный газ в Украину.
Венгерский лидер привязал поставки газа к работе нефтепровода "Дружба". Он отметил в соцсетях, что Киев не будет получать газ от венгров, пока не возобновит транзит российской нефти по этому трубопроводу.
Поставки газа из Венгрии в Украину будут постепенно прекращены, а тот объем газа, который останется в Венгрии, будет храниться в Венгрии,
– написал Орбан.
Заметьте! Транзит российской нефти по "Дружбе" в Венгрию прекратился в конце января. Тогда Россия атаковала нефтепровод, серьезно повредив оборудование нефтеперекачивающей станции. Из-за этого прокачку сырья пришлось остановить. Однако Орбан неоднократно обвинял Украину в остановке поставок, мол, она действует по каким-то "политическим мотивам".
Сколько газа получает Украина из Венгрии?
По данным издания, в марте Украина заключила с Венгрией контракт на поставку 180 миллионов кубометров газа. Это немного меньше, чем в феврале, но все равно составляет 28% от общего объема.
Оператор газотранспортной системы Украины сообщил, что в четверг были запланированы поставки около 8,2 миллиона кубометров газа из Венгрии в Украину.
В целом Украина планирует получить в четверг из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии около 24,7 миллиона кубометров газа.
Важно! Напомним, ранее Орбан угрожал также сократить экспорт электроэнергии в Украину – тоже из-за остановки работы "Дружбы".
Что известно о возобновлении работы "Дружбы"?
Ранее Еврокомиссия предложила Украине помощь в восстановлении поврежденного нефтепровода "Дружба". ЕС готов оказать не только финансовую поддержку, но и прислать своих экспертов.
Европейские эксперты якобы уже даже прибыли в Украину, чтобы осмотреть место повреждения трубопровода в результате российского обстрела и оценить время и стоимость его восстановления. Однако СМИ пишут, что Киев все еще не предоставил разрешения европейским специалистам на работу.
В то же время в МИД Украины заявляли, что Венгрия политизирует вопрос ремонта нефтепровода "Дружба".