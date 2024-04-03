Какие службы отличились

Государственная казначейская служба сообщила, что в течение марта в общий фонд государственного бюджета поступило 164,3 миллиарда гривен. Такого результата удалось достичь и благодаря перевыполнению плана в налоговой и таможенной службе.

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Указанные службы перевыполнили план почти на 10 миллиардов гривен. Больше всего заработала именно налоговая.

Выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 110,0% (+9,8 миллиарда гривен), Государственной таможенной службой – 100,1% (+0,05 миллиарда гривен),

– говорится в сообщении Минфина

Какими были мартовские поступления

В марте 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета в целом поступило 242,8 миллиарда гривен. Речь идет о различных платежах, в частности, сборы и налоги. Для сравнения, за январь и февраль 2024 года этот показатель составил 468,9 миллиарда гривен.

При этом, количества международной помощи от партнеров недостаточно. Ее нехватка составляет около 10 – 15 миллиардов долларов.

Обратите внимание! Скрытый дополнительный дефицит госбюджета в этом году ожидается на уровне 300 – 400 миллиардов гривен (без дополнительной мобилизации).