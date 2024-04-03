Які служби відзначились

Державна казначейська служба повідомила, що протягом березня до загального фонду державного бюджету надійшло 164,3 мільярда гривень. Такого результату вдалося досягнути і завдяки перевиконанню плану у податковій та митній службі.

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Вказані служби перевиконали план майже на 10 мільярдів гривень. Найбільше заробила саме податкова.

Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 110,0% (+9,8 мільярда гривень), Державною митною службою – 100,1% (+0,05 мільярда гривень),

– йдеться у повідомленні Мінфіну

Якими були березневі надходження

У березні 2024 року до загального і спеціального фондів державного бюджету загалом надійшло 242,8 мільярда гривень. Йдеться про різноманітні платежі, зокрема, збори та податки. Для порівняння, за січень і лютий 2024 року цей показник склав 468,9 мільярда гривень.

При цьому, кількість міжнародної допомоги від партнерів недостатня. Її брак становить близько 10 – 15 мільярдів доларів.

Зверніть увагу! Прихований додатковий дефіцит держбюджету цьогоріч очікується на рівні 300 – 400 мільярди гривень (без додаткової мобілізації).