В Украине может возрасти лимит на посылки за границу

В Украине рассматривается возможность повышения лимита на отправляемые за границу посылки до 1000 евро без обязательного декларирования. Такое предложение высказал глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Для чего нужно увеличивать предел

Представители комитета провели обсуждение с представителями бизнеса, почтовых и экспресс-перевозчиков, а также с представителями Национального банка Украины, Министерство финансов и Государственной таможенной службы.

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Главной темой было поднятие порога стоимости товаров, которые могут отправляться ФЛПами и предприятиями за границу в международных почтовых или экспресс-отправлениях без необходимости письменного декларирования.

В настоящее время необлагаемый лимит на отправку посылок за границу составляет 150 евро. Однако, глава финансового комитета Верховной Рады считает, что увеличение этого лимита до 1000 евро будет целесообразным.

Я считаю нужным увеличить этот порог до 1000 евро. Это поможет снизить издержки бизнеса и улучшить логистику.,

– говорит Гетманцев.

Это значит, что налог на добавленную стоимость будет начисляться, если стоимость товаров в посылке составляет свыше.

Он также сообщил, что на следующей неделе состоится встреча, где будут обсуждаться необходимые изменения в законодательстве по этому вопросу.

Предыстория

Напомним, в 2022 году Совет приняла законопроект, который предполагал рост налоговой базы НДС для импортных товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, адресованных физическим лицам в Украине, со 100 евро до 150 евро.

! Тогда облагаться должна только та часть стоимости, которая превышает 150 евро, с учетом необходимых таможенных платежей.

Целью этого законопроекта было улучшить процесс администрирования НДС для импортируемых товаров., удешевить и сделать его более эффективным, а также упростить процедуру уплаты этого налога, как было указано в пояснительной записке.

Ответственными за начисление и уплату НДС, если товар приходит в Украину через почтовые службы, есть сами операторы почтовой связи.