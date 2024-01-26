Для чого потрібно збільшувати ліміт

Представники комітету провели обговорення з представниками бізнесу, поштових та експрес-перевізників, а також з представниками Національного банку України, Міністерства фінансів та Державної митної служби.

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Головною темою було підняття порогу вартості товарів, які можуть відправлятися ФОПами та підприємствами за кордон у міжнародних поштових або експрес-відправленнях без необхідності письмового декларування.

Нині неоподаткований ліміт на відправлення посилок за кордон становить 150 євро. Однак, голова фінансового комітету Верховної Ради вважає, що збільшення цього ліміту до 1000 євро буде доцільним.

Я вважаю за потрібне збільшити цей поріг до 1000 євро. Це допоможе знизити витрати бізнесу і покращити логістику,

— каже Гетманцев.

Це означає, що податок на додану вартість буде нараховуватися, якщо вартість товарів в посилці становить понад.

Він також повідомив, що наступного тижня відбудеться зустріч, де обговорюватимуться потрібні зміни в законодавстві з цього питання.

Передісторія

Нагадаємо, у 2022 році Рада прийняла законопроєкт, який передбачав зростання податкової бази ПДВ для імпортних товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, адресованих фізичним особам в Україні, зі 100 євро до 150 євро.

Важливо! Тоді оподатковуватися мала тільки та частина вартості, яка перевищує 150 євро, з урахуванням необхідних митних платежів.

Цей законопроєкт мав на меті поліпшити процес адміністрування ПДВ для імпортованих товарів, здешевити та зробити його ефективнішим, а також спростити процедуру сплати цього податку, як було зазначено у пояснювальній записці.

Зверніть увагу! Відповідальними за нарахування та сплату ПДВ, якщо товар приходить в Україну через поштові служби, є самі оператори поштового зв'язку.