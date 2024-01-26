Для чего нужно увеличивать предел

Представители комитета провели обсуждение с представителями бизнеса, почтовых и экспресс-перевозчиков, а также с представителями Национального банка Украины, Министерство финансов и Государственной таможенной службы.

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Главной темой было поднятие порога стоимости товаров, которые могут отправляться ФЛПами и предприятиями за границу в международных почтовых или экспресс-отправлениях без необходимости письменного декларирования.

В настоящее время необлагаемый лимит на отправку посылок за границу составляет 150 евро. Однако, глава финансового комитета Верховной Рады считает, что увеличение этого лимита до 1000 евро будет целесообразным.

Я считаю нужным увеличить этот порог до 1000 евро. Это поможет снизить издержки бизнеса и улучшить логистику.,

– говорит Гетманцев.

Это значит, что налог на добавленную стоимость будет начисляться, если стоимость товаров в посылке составляет свыше.

Он также сообщил, что на следующей неделе состоится встреча, где будут обсуждаться необходимые изменения в законодательстве по этому вопросу.

Предыстория

Напомним, в 2022 году Совет приняла законопроект, который предполагал рост налоговой базы НДС для импортных товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, адресованных физическим лицам в Украине, со 100 евро до 150 евро.

Важно ! Тогда облагаться должна только та часть стоимости, которая превышает 150 евро, с учетом необходимых таможенных платежей.

Целью этого законопроекта было улучшить процесс администрирования НДС для импортируемых товаров., удешевить и сделать его более эффективным, а также упростить процедуру уплаты этого налога, как было указано в пояснительной записке.

Обратите внимание! Ответственными за начисление и уплату НДС, если товар приходит в Украину через почтовые службы, есть сами операторы почтовой связи.