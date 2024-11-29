Кто из украинцев может потерять субсидию в декабре

В Украине немалое количество людей имеет право на субсидию. Однако существуют условия, при которых украинцев могут лишить подобной помощи.

Кто имеет право на получение субсидии

Так право на жилищную субсидию имеют домохозяйства, у которых оплата коммунальных услуг превышает определенный для них обязательный платеж, пишет 24 канал со ссылкой на Министерство социальной политики.

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На сегодня размер обязательного платежа высчитывается для каждой семьи индивидуально, по специальной формуле. Основным фактором является уровень доходов домохозяйства. Дело в том, что право на субсидию предоставляется с учетом материального положения семьи.

Жилищная субсидия может покрыть часть расходов семьи на такие услуги:

теплоснабжение;

горячее водоснабжение;

обращение с бытовыми отходами;

поставка и распределение электроэнергии;

поставка и распределение природного газа;

управление многоквартирным домом;

централизованное водоснабжение и водоотвод.

Почему украинцев могут лишить субсидии

Ежемесячно объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и управляющие компании уведомляют органы социальной защиты о долгах жильцов домов. Поэтому субсидию украинцам могут отменить:

если сумма долга за жилищно-коммунальные услуги превышает 680 гривен; эта сумма остается непогашенной как минимум в течение трех месяцев.

Заметьте! Если человек не придерживается этих условий, то потеряет субсидию уже в декабре этого года.

При каких еще условиях украинцы потеряют субсидию

Кроме того, помощь на оплату услуг отменят по следующим причинам: