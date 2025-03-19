Как часто нужно проводить поверку счетчика газа

Поверка счетчика газа должна происходить регулярно. Это обязательная процедура для всех потребителей.

Как быстро должна происходить поверка

Периодичность проведения поверки счетчика зависит от типа устройства, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

Читайте также Еврокомиссия ищет пути поставки газа в Словакию: как Альянс стремится решить проблему

На периодичность влияет класс точности счетчика:

счетчик класса точности 1 – каждые 2 года;

класса точности 1,5 – каждые 8 лет.

Обратите внимание! Компания может отказаться принимать показания счетчика, если поверка не была проведена своевременно.

Может ли происходить поверка вне очереди

В некоторых случаях поверка счетчика происходит вне очереди:

если есть сомнения в том, что поданные показания правильные;

счетчик долго не использовался;

поверочное клеймо повреждено.

Кто может не осуществлять поверку счетчика: