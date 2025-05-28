Вовремя и без штрафов: когда проводить поверку счетчиков
- В Украине поверка счетчиков является обязательной процедурой, определенной нормативными актами, с межповерочным интервалом для большинства счетчиков 4 года, а для газовых - от 2 до 8 лет.
- Информацию о сроках поверки можно найти в паспорте счетчика, платежках, на пломбах или спросить у поставщика услуг, сама процедура длится до 5 дней.
Счетчики воды, газа, электроэнергии и тепла нужно регулярно проверять. Для каждого из видов счетчика установлены свои сроки поверки.
Когда надо делать поверку счетчиков
В Украине поверка счетчиков является обязательной процедурой, которая определена соответствующими нормативными актами, сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ Минэкономики.
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Межповерочный интервал для большинства счетчиков составляет 4 года. В некоторых случаях, например, для счетчиков газа, межповерочный интервал может быть 2 или 8 лет, в зависимости от типа счетчика.
Как узнать, когда нужна поверка:
- Паспорт счетчика
В паспорте указан межповерочный интервал.
- Платежки
Некоторые поставщики услуг указывают срок поверки в платежках.
- Пломбы
Дата следующей поверки может быть указана на пломбе.
- Запросы в организации
Можно обратиться к поставщику услуг или сервисному центру, чтобы узнать о сроках поверки.
Как проводят поверку счетчика
Процедура поверки счетчика может длиться до 5 дней. При этом устройство обязательно снимается и заверяется специалистами.
В конце счетчик пломбируют и составляют соответствующий акт в двух экземплярах, один из которых отдают потребителю. Если потребитель не помнит, когда в последний раз делали поверку, специалисты отделов сами сконтактируют с ним и предупредят о поверке.