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Экономика Тарифы Вовремя и без штрафов: когда проводить поверку счетчиков
28 мая, 18:15
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Вовремя и без штрафов: когда проводить поверку счетчиков

Альбина Ковпак
Основні тези
  • В Украине поверка счетчиков является обязательной процедурой, определенной нормативными актами, с межповерочным интервалом для большинства счетчиков 4 года, а для газовых - от 2 до 8 лет.
  • Информацию о сроках поверки можно найти в паспорте счетчика, платежках, на пломбах или спросить у поставщика услуг, сама процедура длится до 5 дней.

Счетчики воды, газа, электроэнергии и тепла нужно регулярно проверять. Для каждого из видов счетчика установлены свои сроки поверки.

Когда надо делать поверку счетчиков

В Украине поверка счетчиков является обязательной процедурой, которая определена соответствующими нормативными актами, сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ Минэкономики.

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Межповерочный интервал для большинства счетчиков составляет 4 года. В некоторых случаях, например, для счетчиков газа, межповерочный интервал может быть 2 или 8 лет, в зависимости от типа счетчика.

Как узнать, когда нужна поверка:

  • Паспорт счетчика

В паспорте указан межповерочный интервал.

  • Платежки

Некоторые поставщики услуг указывают срок поверки в платежках.

  • Пломбы

Дата следующей поверки может быть указана на пломбе.

  • Запросы в организации

Можно обратиться к поставщику услуг или сервисному центру, чтобы узнать о сроках поверки.

Как проводят поверку счетчика

Процедура поверки счетчика может длиться до 5 дней. При этом устройство обязательно снимается и заверяется специалистами.

В конце счетчик пломбируют и составляют соответствующий акт в двух экземплярах, один из которых отдают потребителю. Если потребитель не помнит, когда в последний раз делали поверку, специалисты отделов сами сконтактируют с ним и предупредят о поверке.