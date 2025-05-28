Вовремя и без штрафов: когда проводить поверку счетчиков

Счетчики воды, газа, электроэнергии и тепла нужно регулярно проверять. Для каждого из видов счетчика установлены свои сроки поверки.

Когда надо делать поверку счетчиков

В Украине поверка счетчиков является обязательной процедурой, которая определена соответствующими нормативными актами, сообщает 24 Канал со ссылкой на приказ Минэкономики.

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Межповерочный интервал для большинства счетчиков составляет 4 года. В некоторых случаях, например, для счетчиков газа, межповерочный интервал может быть 2 или 8 лет, в зависимости от типа счетчика.

Как узнать, когда нужна поверка:

Паспорт счетчика

В паспорте указан межповерочный интервал.

Платежки

Некоторые поставщики услуг указывают срок поверки в платежках.

Пломбы

Дата следующей поверки может быть указана на пломбе.

Запросы в организации

Можно обратиться к поставщику услуг или сервисному центру, чтобы узнать о сроках поверки.

Как проводят поверку счетчика

Процедура поверки счетчика может длиться до 5 дней. При этом устройство обязательно снимается и заверяется специалистами.

В конце счетчик пломбируют и составляют соответствующий акт в двух экземплярах, один из которых отдают потребителю. Если потребитель не помнит, когда в последний раз делали поверку, специалисты отделов сами сконтактируют с ним и предупредят о поверке.