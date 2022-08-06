Хватит ли бюджетных денег на повышение пенсий и соцвыплат

До конца года украинцев дважды ожидает повышение пенсий, а также социальных выплат. Министр соцполитики Оксана Жолнович рассказала, хватит ли на все это средств в бюджете нашего государства.

О финансировании повышения размеров пенсии, а также социальных выплат министр Оксана Жолнович поговорила с журналистом Вадимом Карпьяком во время телемарафона. Она убедила, что средства на это обязательно найдутся.

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Суммы будут незначительными

Оксана Жолнович согласилась, что из-за войны в Украине сложно говорить о каких-то грандиозных суммах. В то же время она подчеркнула, что социальные статьи – пенсии и выплаты незащищенным слоям населения – вторые в приоритете после военных.

Сегодня весь государственный аппарат работает на обеспечение гарантий, которые мы определили государственным бюджетом. Да, мы не говорим об их существенном увеличении, к сожалению, потому что не хватит средств, чтобы полноценно закрыть какие-то существенные суммы,

– добавила Жолнович.

В то же время министр отметила, что предусмотренные в плановом бюджете повышения реализовать удастся. По крайней мере, над этим будет работать правительство нашего государства. Если же средств будет не хватать, то нужно будет также заручиться поддержкой международных партнеров.

Пенсионный возраст не будет повышаться

Ранее Оксана Жолнович рассказала, планируют ли увеличивать пенсионный возраст для украинцев. В интервью она отметила, что соответствующих планов у правительства нет по крайней мере до 2028 года.

Пока, подчеркивает она, стремятся сделать акцент не на возрасте человека, который будет получать пенсию. Вместо этого сместить его хотят именно на страховой стаж. Напомним, что сейчас страховой стаж в Украине таков: 35 лет для мужчин, 30 – для женщин.

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