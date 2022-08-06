Щодо фінансування підвищення розмірів пенсії, а також соціальних виплат міністерка Оксана Жолнович поговорила з журналістом Вадимом Карп'яком під час телемарафону. Вона переконала, що кошти на це неодмінно знайдуться.

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Суми будуть незначними

Оксана Жолнович погодилась, що через війну в Україні складно говорити про якісь грандіозні суми. Водночас вона підкреслила, що соціальні статті – пенсії та виплати незахищеним верствам населення – другі у пріоритеті після військових.

Сьогодні весь державний апарат працює на те, щоб забезпечити гарантії, які ми визначили державним бюджетом. Так, ми не говоримо про їхнє суттєве збільшення, на жаль, бо не вистачить коштів, щоб повноцінно закрити якісь суттєві суми,

– додала Жолнович.

Водночас міністерка зауважила, що передбачені у плановому бюджеті підвищення реалізувати вдасться. Принаймні над цим працюватиме уряд нашої держави. Якщо ж коштів не вистачатиме, то потрібно буде також заручитись підтримкою міжнародних партнерів.

Пенсійний вік не підвищуватимуть

Раніше Оксана Жолнович розповіла, чи планують збільшувати пенсійний вік для українців. В інтерв'ю вона зазначила, що відповідних планів в уряду принаймні до 2028 року немає.

Наразі, підкреслює вона, акцент прагнуть зробити не на віці людини, яка отримуватиме пенсію. Натомість змістити його хочуть саме на страховий стаж. Нагадаємо, що зараз страховий стаж в Україні такий: 35 років для чоловіків, а також 30 – для жінок.

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