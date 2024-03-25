Повысят ли тарифы из-за остановки ДнепроГЭС: что говорит министр энергетики

На днях Россия осуществила одну из самых массированных атак на украинскую энергетику. Сейчас продолжаются обсуждения относительно того, повысят ли тарифы из-за последствий российского удара.

Заметим, что в дамбе Днепровской ГЭС только повреждены подкрановые балки, расположенные на дамбе, а также мостовой переход. Сама плотина нарушена не была.

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Фиксации последствий пока нет

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что решение о пересмотре тарифов на электричество для населения или запрета экспорта электроэнергии правительство будет принимать после фиксации последствий массированной атаки России на объекты энергетики.

Однако пока их нет. Об этом министр сообщил во время брифинга в Киеве после встречи с вице-премьером, министром энергетики Швеции Эббой Буш.

Пока мы не рассматриваем вопрос запрета экспорта электроэнергии. Я не вижу сегодня, что запрет как-то драматично решит нашу ситуацию. Дальше – посмотрим,

– сказал он.

Галущенко признал, что каждый подобный вражеский удар влияет и на коммерческую часть функционирования рынка. Впрочем, если о тарифах для населения, то по состоянию на сейчас никаких решений по этому поводу нет.

Это также касается ПСО (механизм возложения специальных обязанностей) и экспорта электроэнергии.

"Мы сосредоточены на фиксировании последствий: в каком состоянии энергетика, что уничтожено, что максимально быстро можем восстановить. Тогда выйдем на какие-то цифры, сроки этого процесса, и от этого будем принимать решения по всем вопросам, о которых вы говорите", – пояснил министр.

Повышение тарифов может помочь

Герман Галущенко обратил внимание на то, что повышение тарифов на электроэнергию для населения в 2023 году помогло восстановлению ситуации.

Но, к сожалению, снова массированные удары, это влияние на степень восстановления. И, к сожалению, много повреждений именно тех станций, которые были максимально восстановлены,

– подчеркнул он.

Атака на ДнепроГЭС: кратко