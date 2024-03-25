В то же время дамба ДнепроГЭС не повреждена после российского удара. Об этом в эфире Общественного рассказал генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, передает 24 Канал.

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В Укргидроэнерго оценили состояние дамбы ДнепроГЭС

Сирота отметил, что в дамбе Днепровской ГЭС только повреждены подкрановые балки, расположенные на дамбе, а также мостовой переход.

Сама плотина на сегодня, слава Богу, не нарушена, только нарушены подкрановые балки которые расположены на плотине, и мостовой переход, то есть консольная часть. Мы сейчас будем стараться как можно быстрее это восстановить,

– сообщил глава Укргидроэнерго.

В то же время он отметил, что компания пока не может подробно рассказать и понять, что нужно восстановить на гидроэлектростанции и сколько времени на это надо.

"Но мы уже понимаем, что станцию воссоздать до ракетного удара – на это нужны годы. Это не дни и не месяцы. Потому что более шести ракет прилетело именно в ДнепроГЭС-2", – сказал Игорь Сирота.

Мужчина также отметил, что повреждение ДнепроГЭС привело к потере 1,5 МВт резервной регулирующей мощности, что является значительным ударом для энергетической системы Украины. По его словам, эта потеря оставила страну без этой критически важной мощности.

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