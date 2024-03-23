Ситуация на Днепровской ГЭС остается сложной, пока там обнаруживают дефекты оборудования. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Надо понять, или это сознательный удар был по плотине, или это просто они не попали в ГЭС. Если это сознательный удар и они имеют целью именно разрушение плотины, эти атаки будут повторяться, и они будут атаковать именно дамбу. Поэтому ремонтные работы будут осуществляться, важно понять масштаб этих атак, если они их планируют именно с целью разрушения плотины,
– объяснил Галущенко.
По словам министра, только после проведения работ эксперты смогут определить, какое время нужно для восстановления работы ГЭС.
Россияне обстреляли Днепровскую ГЭС: что известно
- Ночью 22 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепровской ГЭС. Известно, что было два прямых попадания – в электростанцию ГЭС-1 и ГЭС-2. В общем россияне использовали более 8 ракет.
- В сети сообщали, что в момент атаки по дамбе двигался транспорт. Было попадание в троллейбус, в котором были люди. Из-за обстрелов Запорожья движение автодорожным переездом плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.
- Еще за день до атаки россияне начали готовиться и предупреждали об ударе – они распространяли информацию, якобы украинские войска собираются атаковать ДнепроГЭС. Очевидно, враг рассчитывал на подрыв дамбы и хотел убедить мир в вине Украины.
- К счастью, удалось предотвратить экологическую катастрофу – дамба продолжает стоять. Однако в результате попадания в станцию в Днепр вытекли нефтепродукты. Специалисты Государственной экологической инспекции Южного округа осмотрели место и подтвердили загрязнение окружающей среды.