Ситуація на Дніпровській ГЕС залишається складною, наразі там виявляють дефекти устаткування. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Треба зрозуміти, чи це свідомий удар був по греблі, чи це просто вони не влучили в ГЕС. Якщо це свідомий удар і вони мають на меті саме руйнування греблі, ці атаки будуть повторюватися, і вони будуть атакувати саме дамбу. Тому ремонтні роботи будуть здійснюватися, важливо зрозуміти масштаб цих атак, якщо вони їх планують саме з метою руйнування греблі,

– пояснив Галущенко.

За словами міністра, лише після проведення робіт експерти зможуть визначити, який час потрібен для відновлення роботи ГЕС.

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