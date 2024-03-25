Зауважимо, що у дамбі Дніпровської ГЕС лише пошкоджено підкранові балки, розташовані на дамбі, а також мостовий перехід. Сама гребля порушена не була.

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Фіксації наслідків наразі немає

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що рішення щодо перегляду тарифів на електрику для населення чи заборони експорту електроенергії уряд ухвалюватиме після фіксації наслідків масованої атаки Росії на об'єкти енергетики.

Однак наразі їх немає. Про це міністр повідомив під час брифінгу в Києві після зустрічі з віцепрем'єркою, міністеркою енергетики Швеції Еббою Буш.

Поки що ми не розглядаємо питання заборони експорту електроенергії. Я не бачу сьогодні, що заборона якось драматично вирішить нашу ситуацію. Далі – подивимося,

– сказав він.

Галущенко визнав, що кожен подібний ворожий удар впливає і на комерційну частину функціонування ринку. Втім, якщо про тарифи для населення, то станом на зараз жодних рішень щодо цього немає.

Це також стосується ПСО (механізм покладення спеціальних обов'язків) та експорту електроенергії.

"Ми зосереджені на фіксуванні наслідків: у якому стані енергетика, що знищено, що максимально швидко можемо відновити. Тоді вийдемо на якісь цифри, терміни цього процесу, і від цього будемо ухвалювати рішення з усіх питань, про які ви говорите", – пояснив міністр.

Підвищення тарифів може допомогти

Герман Галущенко звернув увагу на те, що підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2023 році допомогло відновленню ситуації.

Але, на жаль, знову масовані удари, це вплив на ступінь відновлення. І, на жаль, багато пошкоджень саме тих станцій, які були максимально відновлені,

– наголосив він.

Атака на ДніпроГЕС: коротко