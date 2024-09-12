Какую сумму можно вывозить без декларирования

В постановлении Кабмина говорится о том, что без декларирования человек при выезде за границу имеет право везти с собой до 10 тысяч евро в эквиваленте на одного человека.

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Обратите внимание! По официальному курсу евро, по состоянию на 12 сентября, это почти 455 тысяч гривен.

В то же время стоит помнить, что если сумма превышает этот лимит, то лицо обязано задекларировать ее.

Как задекларировать деньги перед выездом

Для этого нужно перед выездом за границу заполнить декларацию трансграничного перемещения. Образец этого бланка можно распечатать самостоятельно. Среди требований печати есть размер 210х296 мм, или – А4.