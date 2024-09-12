Яку суму можна вивозити без декларування

В постанові Кабміну йдеться про те, що без декларування людина при виїзді за кордон має право везти із собою до 10 тисяч євро в еквіваленті на одну особу.

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Зверніть увагу! За офіційним курсом євро, станом на 12 вересня, це майже 455 тисяч гривень.

Водночас варто пам'ятати, що якщо сума перевищує цей ліміт, то особа зобов'язана задекларувати її.

Як задекларувати гроші перед виїздом

Для цього потрібно перед виїздом за кордон заповнити декларацію транскордонного переміщення. Зразок цього бланка можна роздрукувати самостійно. Серед вимог друку є розмір 210х296 мм, або ж – А4.