Такое мнение 24 Каналу высказал доктор экономических наук, председатель Adventer Group Андрей Длигач, отметив, что бояться повышения налогов не стоит. План Правительства является неудачным, ведь только побуждать поиск обхода уплаты налогов украинцами.

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Какая есть альтернатива

Доктор экономических наук привел в пример индийскую пословицу "Кто боится – тот умер". Именно поэтому стоит рационально реагировать на подобные новости и не паниковать или бояться увеличения налогов.

По его словам, при увеличению налогов государственный бюджет, даже с учетом инфляции в следующем году, может выиграть 150, максимум 200 миллиардов гривен. Если же ввести правильные экономические реформы, связанные с налоговой и таможенной системами, внедрением экономического бронирования критического персонала бизнеса, то государственный бюджет может получить 400 миллиардов гривен.

О каких налогах говорится

По словам Длигача, говорится о поднятии НДС на 2 – 3 процентных пункта, то есть до 22 – 23%. Может показаться, что это даст существенный выигрыш для государственного бюджета, но это приведет к существенному сокращению потребления, увеличение теневых схем на таможне и расцвету серых схем по обхождению НДС.

Другой налог, который планируют увеличить – это поднятие военного сбора, однако он накладывается на фонд оплаты труда.

Мы, как аналитические центры, бизнес-сообщества будем продолжать убеждать Комитет Верховной Рады и Министерство финансов, что есть альтернатива поднятию налогов,

– подчеркнул доктор экономических наук.

Какие налоги стоит поднимать

Длигач рассказал, что в этот список относятся налоги на активы и акцизные налоги. Кроме этого, увеличение земельного налога.

Однако это требует наведения порядка в кадастре, чтобы реестры были прозрачными, чтобы не давали возможности уклоняться от уплаты подобных налогов,

– отметил доктор экономических наук.