Таку думку 24 Каналу висловив доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач, зауваживши, що боятись підвищення податків не варто. План Уряду є невдалим, адже лише спонукатиме пошук обходу сплати податків українцями.

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Яка є альтернатива

Доктор економічних наук навів у приклад індійське прислів'я "Хто боїться – той помер". Саме тому варто раціонально реагувати на подібні новини та не панікувати чи боятись збільшення податків.

За його словами, при збільшенню податків державний бюджет, навіть з урахуванням інфляції в наступному році, може виграти 150, максимум 200 мільярдів гривень. Якщо ж запровадити правильні економічні реформи, які пов'язані з податковою та митною системами, впровадженням економічного бронювання критичного персоналу бізнесу, то державний бюджет може отримати 400 мільярдів гривень.

Про які податки мовиться

За словами Длігача, мовиться про підняття ПДВ на 2 – 3 відсоткових пункти, тобто до 22 – 23%. Може здатись, що це дасть суттєвий виграш для державного бюджету, але це призведе до суттєвого скорочення споживання, збільшення тіньових схем на митниці та розквіту сірих схем щодо обходження ПДВ.

Інший податок, який планують збільшити – це підняття військового збору, однак він накладається на фонд оплати праці.

Ми, як аналітичні центри, бізнес-спільноти будемо продовжувати переконувати Комітет Верховної Ради й Міністерство фінансів, що є альтернатива підняттю податків,

– підкреслив доктор економічних наук.

Які податки варто піднімати

Длігач розповів, що до цього списку належать податки на активи та акцизні податки. Крім цього, збільшення земельного податку.

Однак це потребує наведення ладу в кадастрі, щоб реєстри були прозорими, щоб не давали можливості ухилятись від сплати подібних податків,

– зауважив доктор економічних наук.