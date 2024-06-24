Як зміниться вартість цигарок
Акциз фіксується в євро, тому для оцінки вартості слід врахували прогноз курсу гривні, опублікований МВФ, та курс долара до євро 1,07/1.
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В розрахунках також передбачено, що акциз становитиме не менше 60% від середньозваженої роздрібної ціни пачки, відповідно до директиви.
Приблизна вартість цигарок може бути такою:
- до перегляду правил – 87,14 грн за пачку (згідно з Держстатом);
- у 2024 році – 92,8 гривні за пачку;
- у 2025 році – 127,4 гривні за пачку;
- у 2026 році – 142,1 гривні за пачку;
- у 2027 році – 155,8 гривні за пачку;
- у 2028 році – 173,6 гривні за пачку.
Не цигарками єдиними
Є окреме рішення щодо подорожчання тютюнових виробів для електричного нагрівання (ТВЕН), тобто стіків.
Зокрема, прогнозована вартість буде такою:
- до перегляду правил – 85 гривень за пачку;
- у 2024 році – 92,7 гривні за пачку;
- у 2025 році – 115 гривні за пачку;
- у 2026 році – 122,7 гривні за пачку;
- у 2027 році – 127,8 гривні за пачку;
- у 2028 році – 133,79 гривні за пачку.
Підняття акцизного податку
Верховна Рада підтримала зростання акцизного податку на тютюнові вироби, ухваливши рішення у першому читанні.
Зростання акцизного податку позитивно вплине на бюджетні надходження. За словами нардепа Ярослава Железняка, вони можуть зрости в рази.
Реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробіву 2025 році у сумі близько 612 мільйонів гривень, у 2026 році – 5 мільярдів гривень, у 2027 році – 9,3 мільярдів гривень, у 2028 році – 13,8 мільярдів гривень.
Які зміни мають набрати чинності:
- акциз на цигарки буде прив'язаний до євро (раніше він був пов'язаний з гривнею);
- у 2025 році акциз має зрости на 23%;
- у 2026 – 2028 роках акциз має зростати ще по 5% щорічно.