Как изменится стоимость сигарет

Акциз фиксируется в евро, поэтому для оценки стоимости следует учли прогноз курса гривны, опубликованный МВФ, и курс доллара к евро 1,07/1.

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В расчетах также предусмотрено, что акциз составит не менее 60% от средневзвешенной розничной цены пачки, в соответствии с директивой.

Приблизительная стоимость сигарет может быть такой:

до пересмотра правил – 87,14 грн за пачку (согласно Госстату);

в 2024 году – 92,8 гривны за пачку;

в 2025 году – 127,4 гривны за пачку;

в 2026 году – 142,1 гривны за пачку;

в 2027 году – 155,8 гривен за пачку;

в 2028 году – 173,6 гривны за пачку.

Не сигаретами едиными

Есть отдельное решение о подорожании табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН), то есть стиков.

Заметьте! Сейчас пачка стоит около 85 гривен. С учетом прогноза МВФ по курсу гривны и планов по пересмотру ставок, постепенно ее стоимость вырастет до 133,79 гривны.

В частности, прогнозируемая стоимость будет такой:

до пересмотра правил – 85 гривен за пачку;

в 2024 году – 92,7 гривны за пачку;

в 2025 году – 115 гривны за пачку;

в 2026 году – 122,7 гривны за пачку;

в 2027 году – 127,8 гривен за пачку;

в 2028 году – 133,79 гривны за пачку.

Поднятие акцизного налога

Верховная Рада поддержала рост акцизного налога на табачные изделия, приняв решение в первом чтении.

Рост акцизного налога положительно повлияет на бюджетные поступления. По словам нардепа Ярослава Железняка, они могут вырасти в разы.

Ярослав Железняк Народный депутат Украины Реализация законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета за счет дополнительных поступлений акцизного налога с табачных изделий в 2025 году в сумме около 612 миллионов гривен, в 2026 году – 5 миллиардов гривен, в 2027 году – 9,3 миллиардов гривен, в 2028 году – 13,8 миллиардов гривен.

Какие изменения должны вступить в силу: