Что предлагает проект

Целью проекта является объединение программ социальной поддержки для помощи наиболее уязвимым категориям граждан, вывод таких семей из сложных жизненных обстоятельств и повышение адресности предоставления государственной помощи.

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Как указано в пояснительной записке, показатель прожиточного минимума на законодательном уровне потерял свою первоначальную сущность как критерий, определяющий риск попадания граждан за черту бедности.

Он стал расчетным показателем, к которому привязано все больше различных выплат, доплат и многих других несвойственных системе социальной поддержки показателей.

Интересно! Сейчас в законодательстве к прожиточному минимуму привязано более 180 различных видов выплат, значительная часть которых не имеет отношения к прожиточному минимуму как к критерию бедности. Часто размер социальных пособий зависит не от того, или доходы семьи ниже прожиточного минимума, а определяется как определенный коэффициент (как меньше, так и более 100% прожиточного минимума).

Как отмечают разработчики проекта, такая ситуация делает невозможным использование прожиточного минимума по его основному назначению и соответственно – быстрое реагирование государства на риски бедности.

Как это повлияет на пенсии

Для лиц, которые имеют право на пенсию по возрасту или достигли пенсионного возраста, но не имеют достаточного страхового стажа, размер базовой величины пенсии будет устанавливаться пропорционально их страховому стажу.

60% базовой величины для лиц со страховым стажем менее 10 лет.

для лиц со страховым стажем менее 10 лет. 70% базовой величины: для лиц со страховым стажем : для лиц со страховым стажем от 10 до 20 лет.

: для лиц со страховым стажем от 10 до 20 лет. 80% базовой величины: для лиц со страховым стажем : для лиц со страховым стажем от 20 до 30 лет.

: для лиц со страховым стажем от 20 до 30 лет. 100% базовой величины: для лиц со страховым стажем: для лиц со страховым стажем 30 и более лет.

Размер базовой помощи

Министерство социальной политики предлагает установить базовую величину на 2025 год в размере 4 000 гривен на первое лицо в домохозяйстве, и 70% от этой суммы – на каждого следующего получателя.

Базовая величина помощи для семьи устанавливается следующим образом:

100% базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи).

для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи). 70% базовой величины: для каждого следующего члена семьи: для каждого следующего члена семьи.

Для следующих категорий базовая величина устанавливается на уровне 100%:

Ребенок в возрасте до 6 лет.

Ребенок с инвалидностью.

Лицо с инвалидностью I или II группы.

Ребенок, который содержится матерью, не состоящей в браке, и запись об отце которого в Книге регистрации рождений осуществляется по указанию матери.

Ребенок, который содержится отцом или усыновителем, который не состоит в браке.

Ребенок, который воспитывается в многодетной семье и входит в состав семьи.

Важно! Для ребенка, который воспитывается в многодетной семье, размер базовой величины определяется на уровне 100% базовой величины.

Пример расчета для семьи

Семья: двое взрослых трудоспособных лиц и двое детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Прожиточный минимум для семьи:

Трудоспособные лица: 3 028 гривен x 2 = 6 056 гривен.

Дети (6-18 лет): 3 196 гривен x 2 = 6 392 гривен.

В общем: 6 056 гривен + 6 392 гривен = 12 448 гривен.

С учетом ожидаемого роста:

Ожидаемое увеличение прожиточного минимума в 2025 году : 12,8%.

: 12,8%. Уровень инфляции потребительских цен : 8,9%.

: 8,9%. Прожиточный минимум на одного человека: 3 822,75 гривен.

Расчет: 12 448 гривен x 12,8% x 8,9% ÷ 4 человека.

Базовая социальная помощь:

Базовая величина на первого человека : 4 000 гривен.

: 4 000 гривен. Базовая величина на следующих членов семьи: 70% от 4 000 гривен = 2 800 гривен.

Итог:

Общая помощь для семьи:

4 000 гривен (на первого члена семьи) + 2 800 гривен x 3 = 12 400 гривен.

Эта сумма равна действующему прожиточному минимуму семьи, то есть 12 448 гривен.

Важно! Законопроект предусматривает, что базовая социальная помощь для такой семьи составит 12 400 гривен, что соответствует действующему прожиточному уровню для этой семьи.